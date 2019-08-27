Трамп планирует встретиться с Зеленским в Варшаве – Болтон
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Варшаве.
Об этом советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сказал журналистам в Киеве, сообщает Reuters.
Болтон заявил, что приехал в Киев, чтобы услышать приоритеты нового правительства после избрания президентом Владимира Зеленского.
Он сказал, что Зеленский и Трамп могут вскоре встретиться в Польше, но не назвал дату. Советник Трампа добавил, что в интересах Соединенных Штатов увидеть успешную Украину.
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1 июня стало известно, что Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон.
Зеленский говорил, что может встретиться с Трампом в сентябре.
9 августа временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сказал, что Зеленский и Трамп будут иметь возможность пообщаться в Польше и в Нью-Йорке.
21 августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Зеленский и Трамп планируют подписать ряд документов на встрече в польской Варшаве, которая состоится в конце августа – начале сентября.