Борьба с наркотиками "по-кернесовски": в Харькове хотят создать карту всех "закладок"
Городская власть Харькова планирует с сентября начать работу над созданием карты с "закладками" и интернет-адресами, где распространяют наркотики.
Об этом информирует пресс-служба мэрии.
Отмечается, что карта станет одним из мероприятий объявленной Геннадием Кернесом борьбы с наркотиками.
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В рамках программы предусмотрено финансирование борьбы с торговлей психотропными веществами. Кроме того, запланирована также разъяснительная работа и пропаганда здорового образа жизни в школах.
Программу профинансируют из местного бюджета.
"Мы создадим карту всех закладок и интернет-адресов, которые нарисованы на фасадах зданий по городу, чтобы в дальнейшем для тех, кто этим занимается, это было как "минное поле", – цитирует пресс-служба Геннадия Кернеса.
Как сообщал УНИАН, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял, что Харьков тонет в наркотиках, а полиция с этим не справляется. В начале августа он обратился за помощью к инициативным группам и общественным организациям, от которых ждет идей по усилению борьбы с наркотрафиком.