В сети аптек на Донетчине массово продавали наркотики (фото)

Изъято почти 60 тысяч доз кодеиносодержащих препаратов стоимостью 350 тыс. грн по ценам «черного рынка». Наркотики реализовывали без рецепта врача.

Правоохранители прекратили незаконный сбыт наркосодержащих препаратов в сети аптек города Покровска Донецкой области.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, во время обысков изъяли почти 60 тыс. доз кодеиносодержащих препаратов стоимостью 350 тыс. грн по ценам «черного рынка».

По данным правоохранителей, лекарственные препараты, содержащие кодеин и прекурсор псевдоэфедрин, реализовывали без рецепта врача.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотических средств, психотропных веществ) полицейские провели серию обысков в 6 аптеках Покровска, в ходе которых обнаружили и изъяли более 4 тыс. блистеров и 336 флаконов наркосодержащих лекарств, что в целом составляет почти 60 тыс. доз.

Также правоохранители изъяли 25 тыс. грн наличности, вырученные от незаконной реализации наркосодержащих лекарственных средств.

Изъятые препараты направлены на исследование. Продолжаются следственно-розыскные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к наркоторговле, добавили в полиции.