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"Уставший" столичный мост на Труханов остров заложили бетонными плитами (фото)

09:51, 17 августа 2019
Общество
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На пешеходном мосту через Днепр выложили бетонные плиты / фото dtp.kiev.ua

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Такие меры предприняли для стабилизации конструкции моста после обрушения, сообщает dtp.kiev.ua.

"​​​​Рабочие "Киевавтодора" положили бетонные плиты на мост на Труханов остров. Таким образом они создали противовес взамен недавно обрушевшегося. Коммунальщики уверяют, что это временная мера", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров. В КГГА заверили, что обрушение не несет опасности для пешеходов.

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Теги: #Киев#пешеходный мостпогода в Киеве