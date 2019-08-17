"Уставший" столичный мост на Труханов остров заложили бетонными плитами (фото)

Такие меры предпринял "Киевавтодор" для стабилизации конструкции моста после обрушения.

Сотрудники "Киевавтодора" положили бетонные плиты на участке пешеходного моста на Труханов остров.

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Такие меры предприняли для стабилизации конструкции моста после обрушения, сообщает dtp.kiev.ua.

"​​​​Рабочие "Киевавтодора" положили бетонные плиты на мост на Труханов остров. Таким образом они создали противовес взамен недавно обрушевшегося. Коммунальщики уверяют, что это временная мера", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров. В КГГА заверили, что обрушение не несет опасности для пешеходов.