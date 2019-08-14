Суд РФ отказал Кольченко в переводе на исправительные работы вместо заключения

Суд аргументировал свой отказ тем, что у Кольченко якобы есть нарушения режима и взыскания.

Суд города Копейск Челябинской области отказал украинскому политзаключенному Александру Кольченко в ходатайство о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии.

Об этом сообщает «Громадське».

Выездной суд в колонии №6 в Копейске аргументировал свой отказ тем, что у Кольченко есть нарушения режима и взыскания.

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Кольченко просил перевести его на исправительные работы вместо тюремного заключения из-за необходимости обеспечивать неработающую мать и проблем со своим здоровьем.

«В силу возраста, она очень нуждается в моей моральной, физической и - что важно - материальной помощи. Я молодой и работоспособный. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать», - подчеркнул политзаключенный.

Кольченко назвал принудительные работы «одним из возможных шагов к адаптации в обществе».

Справка УНИАН. Активиста Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.