"Бледный, худой, замкнутый": адвокат посетил политзаключенного Кольченко в российской колонии

Перед Новым годом Кольченко поместили в штрафной изолятор "за самовольное передвижение вне локального участка".

Украинский политзаключенный Александр Кольченко не имеет жалоб к условиям своего содержания в колонии Челябинской области РФ, но имеет нездоровый вид.

Об этом сообщила 1 февраля правозащитница Татьяна Щур на странице в Facebook. Она ссылается на адвоката Уральской правозащитной группы, который посетил Кольченко 29 января.

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"Не понравился он мне. Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряжённый. Улыбаться перестал", - передает правозащитница слова адвоката.

Татьяна Щур напоминает, что 25 декабря 2018 года адвокат и Александр Кольченко уже встречались. "Тогда тоже все было нормально, никаких изменений со времени предыдущей встречи: посещает спортивный зал, библиотеку, получает диетпитание в виде ложки сыра, кусочка масла и яйца пару раз в неделю", - отмечает правозащитница.

"После тогдашнего посещения через два дня - перемещение в ШИЗО (штрафной изолятор - ред.) до 6 января. За что? "За самовольное передвижение вне локального участка". Но так "передвигаются" по колонии все и всегда. И только перед особыми днями особых осужденных вычленяют и наказывают. Причем, когда и где это было, кто написал рапорт, осужденный, как правило, не помнит или не знает. Так именно произошло с Сашей и перед Новым годом. Вот именно "за передвижение" в спортзал, библиотеку, столовую", - добавляет Татьяна Щур.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Кольченко, которого содержат в колонии в Челябинске, 31 мая объявил голодовку в поддержку голодающего Сенцова, однако 7 июня прекратил его в связи с резким ухудшением физического состояния.