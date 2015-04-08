В СБУ обещают запустить электронную систему пропусков в зоне АТО до праздников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопрос журналистов.

"Система пропусков продолжает работать в тестовом режиме. Я думаю, что мы попробуем ее запустить в нормальном режиме до праздников. Проблема заключается больше в техническом вопросе - наличии оптоволоконных кабелей, интернета", - сказал Лубкивский.

Читайте такжеВ зоне АТО через неделю заработает электронная система пропуска граждан

Как сообщал УНИАН, СБУ 20 марта запустила в тестовом режиме электронную систему оформления документов на въезд-выезд из зоны АТО.

Лубкивский тогда отмечал, что система будет работать в тестовом режиме до 25 марта, и после этой даты бумажные пропуска утратят свою силу.

Электронная система позволит ускорить документооборот, а также минимизировать человеческий фактор для предотвращения коррупционных действий.