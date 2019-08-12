В оккупированной Керчи часть города осталась без воды – СМИ

В ночь на 12 августа произошли две аварии на канализационной насосной и водоочистной станции.

В оккупированной Керчи из-за аварии часть города осталась без воды.

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Как передает «Крым.Реалии» со ссылкой на местный ресурс «Керчь.ФМ», в ночь на 12 августа произошло две аварии на канализационной насосной и водоочистной станции. В связи с этим остановлены все городские насосные станции.

Как информирует издание «Керчь - мой город», «снижено давление до 4 витков».

«Вода подается самотеком. В отдельные районы города будет осуществлен подвоз воды водовозами», - говорится в сообщении.

На сайтах российской администрации Керчи пока нет информации об аварии.

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей пролуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание на то, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.