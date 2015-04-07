Священник рассказал про 50 дней плена у боевиков "ДНР"

Как сообщает ТСН.uа, 14 февраля 2015 года на блокпосту "ДНР" в поселке Еленовка Донецкой области он был задержан боевиками.

По его словам, в день захвата боевиками "ДНР" он вез гуманитарную помощь в Артемовск. "У них не было ни знаков отличия, ни флагов. Когда я показал свое удостоверение, они спросили: "Вы осознаете, что вы делаете?". На что я ответил: "Наверное уже осознаю". Тогда меня начали "принимать". Я выполнял все приказы: лечь на пол, руки за голову. Но они и прыгали, и били, и стреляли, и угрожали убить", - рассказывает он.

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Капеллан говорит, что боевики набросились на гуманитарку "как чайки": украли из машины все, что только можно. Забрали у него все деньги, которые были - около трех тысяч гривен. Правда, их командир потом заставил вернуть деньги. Когда священника и его спутников привезли в райотдел в Донецке, захваченного террористами, их поставили на колени, плевали в лицо, били, оказывали моральное давление, после чего посадили в подвал. Через некоторое время Петренко забрали в подвал на "телецентр", где находится "служба безопасности "Оплота"

Священник говорит, что вместе с ним в камере были 4-5 украинских военнопленных. "Господь милостив, начал нам помогать, и ребятам уже было легче. Я их поддерживал духовно, мы начали молиться. Пели шепотом гимн Украины - такое у нас было каждый вечер после вечерней молитвы. Сначала не было света, потом нам дали лампочку, можно было читать книжки. Господь начал показывать, что есть проблеск", - рассказывает капеллан.

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За три недели до освобождения Игоря Петренко перевели в подвал здания СБУ на Щорса. Он говорит, что там условия содержания пленных были намного лучше, потому что туда волонтеры имели возможность передавать одежду и еду.

"Мы там уже могли служить службы. Служили литургии, поддерживали моральный дух ребят, которые находятся в плену. Им очень трудно, некоторые военные находятся в плену по семь месяцев", - говорит он.

Петренко говорит, что во время освобождения "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина не отдает пленных, а 16 освобожденных украинцев - это, мол, жест доброй воли со стороны боевиков.

"Она заявила, что на территории Донецка украинских пленных больше нет. Это ложь, это полная ложь. Там еще очень много пленных. Там (в здании СБУ) сейчас осталось 33 военных - это только те, кто мне известены. Я еще знаю одного военного, который сидит в другом месте. То есть как минимум 34 человека находится в плену", - говорит священник. После освобождения Игорь Петренко планирует продолжить служить военным капелланом, несмотря на то, что ему пришлось пережить в плену.