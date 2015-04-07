В плену у террористов остаются еще около 400 человек - Лубкивский

Об этом в Фейсбук сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

"Озвученная представителем боевиков цифра в "1379 боевиков "ДНР", которые якобы удерживаются украинской стороной, не соответствует действительности", - заявил он.

"Не соответствует действительности и информация о том, что якобы "16 военных, которых они сегодня отдали украинской стороне, были последними пленными военными на территории т.н. ДНР". Мы рассчитываем на возвращение еще около 400 наших соотечественников", - добавил Лубкивский.

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Он напомнил, что украинская сторона придерживается в вопросе возвращения домой своих солдат, офицеров, гражданских лиц принципа "всех на всех".

"Мы готовы действовать по такому принципу и в дальнейшем", - отметил советник председателя СБУ.

"Несмотря на всю сложность процесса взаимной передачи лиц, мы его продолжаем и не остановим, пока последний украинец не вернется домой", - добавил он.