Боевики говорят, что решили не мучить и освободить "последних пленных" солдат ВСУ

Об этом заявила так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщает ТАСС.

"Отпустим тех последних 16 пленных, которые у нас остаются. Зачем мучить людей", - сказала она.

При этом, по ее словам, украинская сторона продолжает удерживать 1340 боевиков.

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"Киев не желает исполнять минские соглашения, в которых содержится требование освободить пленных в формате "всех на всех". Мы же со своей стороны все исполнили", - подчеркнула "омбудсмен".

Ранее Морозова отмечала, что освободить всех пленных боевиков Украине мешает отсутствие закона об амнистии.

Как сообщал УНИАН, соглашение об обмене пленными было достигнуто на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 24 декабря.

Напомним, 6 марта боевики "ДНР" заявляли, что на территории донецкого аэропорта удерживают 100 пленных украинских военных.



