В Ривне арестовали серийного насильника

Мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований, но полицейские предполагают, что жертв могло быть больше.

В Ривне суд постановил взять под стражу серийного насильника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 30-летнему мужчине, который подозревается в совершении серии изнасилований.

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«На основании собранной доказательной базы, в частности по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований - по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Установлено, что преступные действия подозреваемый совершал в районе Гидропарка, в центре Ривне.