В Одессе прогремел взрыв на автостоянке: пострадали 7 спасателей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 6 апреля около 9.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Жолио Кюри, 52-Б, на предприятии «Автостоянка № 34» возник пожар.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горели два гаража, в одном из которых находился один автомобиль, во втором - два автомобиля.

«Во время тушения пожара прогремели два взрыва, в результате которых пострадали 7 спасателей и мужчина 1975 года рождения, владелец рядом расположенного гаража. Мужчина вместе с другими владельцами гаражей до приезда спасателей успел выгнать из гаража, где была угроза распространения огня, 2 автомобиля», - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, владелец горящего гаража самовольно между двумя гаражами сделал кладовку, где хранил 8 баллонов с газом, 3 баллона с углекислотой и 7 канистр с горючим. Два баллона взорвались, а 13 емкостей с взрывоопасным веществом пожарные, несмотря на травмы, вынесли из горящего помещения. Всего на этой автостоянке, расположенной в «спальном районе Одессы, находится более 700 гаражей.

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Как отметили в пресс-службе, пожарным никто не сообщил про эту кладовку - владелец гаража, в котором возник пожар, умер в прошлом году, а его родственники не знали о том, что в гараже хранится большое количество легковоспламеняющейся жидкости.

Пожар ликвидирован на общей площади 40 кв. м. На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники. Сотрудники ГСЧС спасли три рядом расположенных гаража и два легковых автомобиля.

Все 8 пострадавших получили ожоги лица и рук I-II степеней тяжести. Пять пострадавших спасателей и владельца соседнего гаража каретами скорой медицинской помощи доставили в городской ожоговый центр, двух отпустили домой на амбулаторное лечение, еще троих спасателей доставили в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра. У всех госпитализированных состояние средне стабильное. Среди пострадавших спасателей - начальник караула, два командира отделений и четверо пожарных государственной пожарно-спасательной части №5 ГУ ГСЧС в Одесской области.