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Вступительная кампания-2019: вузы обнародовали списки зачисленных абитуриентов (видео)

01:41, 02 августа 2019
Общество
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Более 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

31 августа был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в свои заведения оригиналы документов.

По данным Министерства образования, в этом году самыми популярными вузами стали - Киевский университет Шевченко, Львовский университет Франко и столичная политехника.

Как сообщал УНИАН, более 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет.

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Теги: #вузы#вступительная кампания в Украине