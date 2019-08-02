Вступительная кампания-2019: вузы обнародовали списки зачисленных абитуриентов (видео)
01:41, 02 августа 2019Общество
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31 августа был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в свои заведения оригиналы документов.
Более 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет / скриншот
Украинские высшие учебные заведения обнародовали списки зачисленных абитуриентов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
31 августа был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в свои заведения оригиналы документов.
По данным Министерства образования, в этом году самыми популярными вузами стали - Киевский университет Шевченко, Львовский университет Франко и столичная политехника.
Финиш вступительной кампании - вузы обнародовали окончательные списки зачисленных абитуриентов
Как сообщал УНИАН, более 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет.
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