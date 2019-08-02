Вступительная кампания-2019: вузы обнародовали списки зачисленных абитуриентов (видео)

31 августа был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в свои заведения оригиналы документов.

Украинские высшие учебные заведения обнародовали списки зачисленных абитуриентов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

31 августа был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в свои заведения оригиналы документов.

По данным Министерства образования, в этом году самыми популярными вузами стали - Киевский университет Шевченко, Львовский университет Франко и столичная политехника.

Как сообщал УНИАН, более 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет.