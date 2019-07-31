ГБР накрыло прокурора в Днепропетровской области за аферу с арестованным имуществом

Он инициировал арест посевов сельхозкультур, а когда суд вынес соответствующее решение – продал из на товарной бирже за почти 900 тысяч гривен.

Прокурор местной прокуратуры в Днепропетровской области провернул аферу с арестованными посевами сельскохозяйственных культур на почти миллион гривен. Теперь ему грозит срок до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"Прокурор местной прокуратуры в Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущество, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор проигнорировал решение суда касательно этого имущества, четко указывающее, что арест предполагает запрет кому-либо распоряжаться этими посевами каким-либо способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", - написала Варченко в посте.

Она также сообщила детали дела. По ее словам, прокурор лично оформил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысячи гривен. Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству самого прокурора.

"Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР осуществляют досудебное расследование и устанавливают детали уголовного правонарушения. Санкция ч. 3 ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет", - прокомментировала Варченко.

Она также сообщила, что сейчас ГБР совместно с прокурорами Генеральной инспеции ГПУ и сотрудниками СБУ проводят обыски в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже, через которую прокурор проадал арестованное имущество.