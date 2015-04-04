В Украине отменили все концерты Горана Бреговича

Концерты сербского музыканта Горана Бреговича, запланированные на май в трех украинских городах, отменены, сообщила компания «Квартал-концерт», которая занималась организацией выступлений. «Причина отмены концертов – ситуация, которая сложилась вокруг артиста в Украине в связи с его выступлением в Крыму 26 марта 2015 года», – поясняется в сообщении, опубликованном на сайте компании.

26 мая сербский музыкант должен был выступить в Запорожье, 27 мая – в Днепропетровске, 28 мая – в Харькове.

Ранее стало известно, что руководство концертного зала Stereo Plaza в Киеве отменило выступление музыканта, запланированное на 16 мая.

Отмена концерта, вероятнее всего, связана с выступлением Бреговича в аннексированном Крыма 27 марта, во время которого певец заявил, что возможность отмены концертов в Европе из-за приезда в Севастополь его не беспокоит.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля представитель украинского Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис заявил, что министерство внимательно следит за тем, какие публичные лица или политики посещают Крым, особенно если такие визиты сопровождаются заявлениями, подвергающими сомнению принадлежность полуострова Украине.

"По той информации, которая есть в нашем распоряжении, Горан Брегович попал на территорию оккупированного Крыма не через контролируемый украинской властью пункт пропуска, тем самым, соответственно он нарушил законодательство Украины", - сказал Перебыйнис.