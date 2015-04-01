Горану Бреговичу могут запретить въезд в Украину за нелегальное пересечение границы

Как сообщает INSIDER, представитель МИД Евгений Перебыйнис рассказал, что министерство внимательно следит за тем, какие публичные лица или политики посещают Крым, особенно если такие визиты сопровождаются заявлениями, подвергающими сомнению принадлежность полуострова Украине.

"По той информации, которая есть в нашем распоряжении, Горан Брегович попал на территорию оккупированного Крыма не через контролируемый украинской властью пункт пропуска, тем сам, соответственно он нарушил законодательство Украины", - сказал Перебыйнис.

Читайте такжеВ Киеве отменен концерт Бреговича, возможно, через поддержку российской агрессииПеребыйнис также сообщил, что многим политикам уже был запрещен въезд в Украину. Он не уточнил конкретное число таких лиц.

Как сообщал INSIDER, концерт Бреговича, запланированный на 16 мая в Киеве, был отменен организаторами.

Отмена концерта, вероятнее всего, связана с выступлением Бреговича в анексированном Крыма 27 марта, во время которого певец заявил, что возможность отмены концертов в Европе из-за приезда в Севастополь его не беспокоит.