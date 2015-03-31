В Киеве отменен концерт Бреговича, возможно, из-за поддержки российской агрессии

Об этом сообщил клуб «Стереоплаза», который является организатором концерта, на своей странице в Facebook, пишет Крым.Реалии.

«Мы приняли решение отменить концерт Горана Бреговича, который был запланирован на 16 мая 2015», – говорится в сообщении.

Официальную позицию по этому поводу администрация клуба пообещала предоставить позднее.

Как сообщал сайт Крым.Реалии, в аннексированном Россией Крыму в конце марта состоялся концерт известного сербского композитора и музыканта Горана Бреговича.

Читайте такжеКобзон приехал к боевикам в Донецк с двумя концертамиНа брифинге Брегович заявил журналистам, что санкции его «абсолютно не тревожат» и добавил, что не боится того, что из-за концерта в Крыму у него могут срываться концерты в Европе.

«Да мне всё равно. Во всяком случае, мы на Балканах всегда чувствуем величие, которое исходит с востока: от России. Мне кажется, Запад всегда испытывал небольшую паранойю по этому поводу. Надеюсь, она пройдёт, и они изобретут какие-нибудь лекарства от этого», – заявил Горан Брегович.

После концертов в Крыму Брегович намеревался отправиться с гастролями в столицу Украины Киев. Концерт Бреговича в Киеве был запланирован на 16 мая, а 26 марта он надеялся выступить в Одессе.