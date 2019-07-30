Тяжелобольной активист Бекиров может объявить голодовку - адвокат

23 июля дело в отношении Бекирова направили для рассмотрения по существу в "Красноперекопский районный суд Крыма", который находится в 123 километрах от Симферополя, где сейчас удерживают активиста.

Тяжелобольной активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали и с декабря 2018 года содержат в Симферопольском СИЗО, объявит голодовку, если его дело все-таки переведут в Красноперекопск.

"Сегодня, 30 июля, я посетил в СИЗО г. Симферополь Эдем Бекирова. Как и ранее состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Можно охарактеризовать как стабильно критическое", - написал он.

Со слов самого Бекирова, уровень сахара в его крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль, а после приема пищи сахар поднимается до 20-22 ммоль, что в несколько раз выше нормы.

Кроме того, адвокат отметил, что активиста мучают частые головные боли и боли в сердце, его мучают отдышка и удушье, а в течение 10-ти дней он не может встать с постели из-за защемления нерва и сильной боли в спине.

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Велиляев отметил, что Бекирову ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты.

Тяжелобольной активист рассказал адвокату, что намерен начать голодовку, если его дело всё же переведут г. Красноперекопск, который находится в более 120 км от Симферополя, где содержат Бекирова, он в очередной раз заявил, что не выдержит столь длительного этапа.

"Издевательство над нашим соотечественником продолжаются. Он доведён до отчаяния... Сначала его необоснованно задержали, оболгали, погубили его здоровье, а теперь хотят его этапировать в г. Красноперекопск, где он будет содержатся во время судебного процесса по существу. Мы прилагаем все возможные усилия для освобождения нашего соотечественника и в очередной раз призываем всех, оказать посильную помощь в освобождении Эдема Бекирова", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. Адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска здоровью Бекирова, как "очень высокий".

10 июля ЕСПЧ принял новое решение по делу Бекирова, которым конкретизировал свое предыдущее решение от 11 июня. Согласно новому заявлению ЕСПЧ (адресовано правительству Российской Федерации), независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем со здоровьем у Бекирова.

Соответствующие медицинские заключения должны также указывать, является ли медпомощь, которую на данный момент оказывают Бекирову, адекватной его проблемам со здоровьем, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.

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16 июля Ладин сообщил, что врачи медико-санитарной части СИЗО не принимают лекарства, переданные Бекирову родственниками.

22 июля Ладин сообщил, что Бекиров не встает с постели из-за защемления нерва в позвоночнике.

23 июля Ладин заявил, что "судья" Александр Вороной направил уголовное дело в отношении Бекирова для рассмотрения по существу в "Красноперекопский районный суд Крыма", который находится в 123 километрах от Симферополя, где сейчас удерживают активиста.

Ладин назвал данное решение абсурдным, а доводы суда несостоятельными, и заявил, что защита уже обжаловала решение. Он также отметил, что вопрос территориальной подсудности в данном случае является принципиальным, так как напрямую угрожает здоровью и жизни Бекирова.