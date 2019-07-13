ЕСПЧ обязал Россию обеспечить надлежащий медосмотр тяжелобольного активиста Бекирова

Согласно решению суда, независимые врачи должны провести обследование Эдема Бекирова и заключить, является ли медпомощь, которую на данный момент оказывают активисту, адекватной его проблемам со здоровьем, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.

Европейский суд по правам человека принял новое решение по делу незаконно арестованного, тяжелобольного активиста Эдема Бекирова, которого оккупанты с декабря 2018 года незаконно удерживают в СИЗО Симферополя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

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"10 июля Европейский суд по правам человека принял новое решение в отношении моего подзащитного Эдема Бекирова, которым конкретизировал свое предыдущее решение от 11 июня. Согласно новому заявлению ЕСПЧ (адресовано Правительству Российской Федерации), независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование моего подзащитного и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем со здоровьем у Эдема Бекирова", - написал он.

Ладин процитировал решение суда, в котором сказано, что соответствующие медицинские заключения должны также указывать, является ли медпомощь, которую на данный момент оказывают Бекирову, адекватной его проблемам со здоровьем, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.

Адвокат добавил, что с учетом данного заявления направил соответствующие, вспомогательные для ответственных инстанций, ходатайства, а именно: в "Прокуратуру Крыма", Администрацию СИЗО №1 Симферополя и руководству медсанчасти СИЗО, где содержится Бекиров.

В ходатайствах он указывает, что, согласно медицинским документам, которые давно были переданы в вышеуказанные инстанции, у Бекирова имеется прогрессирующее неврологическое заболевание, которое, в соответствии с постановлением российского правительства от 14 января 2011 года, входит в перечень, препятствующих содержанию под стражей.

"В связи с этим критически важно незамедлительно обеспечить медицинское освидетельствование Эдема Бекирова невропатологом, эндокринологом, хирургом, кардиологом, онкологом и хирургом-ортопедом", - подчеркнул Ладин.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Евросуд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. Адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска здоровью Бекирова, как "очень высокий".