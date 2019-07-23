"Дорогу Бекиров не переживет": рассмотрение дела активиста перенесли за 120 километров

Дело тяжелобольного активиста Эдема Бекирова, которое раньше рассматривал "суд" в оккупированном Симферополе, направили в подконтрольный Кремлю "суд" в Красноперекопске.

Адвокат тяжелобольного активиста Эдема Бекирова Алексей Ладин опасается, что его подзащитный не переживет дорогу в Красноперекопск, куда перенесено "судебное" рассмотрение дела активиста.

Как сообщил Ладин на своей странице в Facebook, "судья" Александр Вороной направил уголовное дело в отношении Бекирова для рассмотрения по существу в "Красноперекопский районный суд Крыма", который находится в 123 километрах от Симферополя, где сейчас удерживают Бекирова.

"Аргумент судьи следующий: дело должно рассматриваться в Красноперекопске, поскольку именно в том районе сотрудники ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой, в хранении которых обвиняют Бекирова. Но в том то и соль, что даже по версии следствия ФСБ состав преступления оканчивается на хранении [в Симферополе], но никак не на перевозке [в тайник, тайным свидетелем в район села Рисовое, Красноперекопского района], как считает судья Вороной", - написал адвокат.

Ладин назвал данное решение абсурдным, а доводы суда несостоятельными, и заявил, что защита уже обжаловала решение. Он также отметил, что вопрос территориальной подсудности в данном случае является принципиальным, так как напрямую угрожает здоровью и жизни Бекирова.

"Этап из СИЗО в суд длиной в 123 километра, летом, в автозаке, по разбитым дорогам северного Крыма Эдем Бекиров не переживет. Более того, ИВС в Красноперекопске нет, ближайший в Армянске, а это еще 20 километров. Ежедневные 20 километров в суд и обратно. Кроме того, есть информация о том, что ИВС Армянска находится на ремонте, в связи с чем непонятно, где будет содержаться Бекиров на период суда в Красноперекопске...", - добавил он.

Адвокат подчеркнул, что если ситуация с подсудностью не решится, Бекиров в знак протеста планирует привязать себя к койке или любому недвижимому предмету в камере, и откажется покидать пределы медсанчасти СИЗО.

Читайте такжеУ активиста Бекирова защемление нерва в позвоночнике, он не встает с постели - адвокат

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. Адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска здоровью Бекирова, как "очень высокий".

10 июля ЕСПЧ принял новое решение по делу Бекирова, которым конкретизировал свое предыдущее решение от 11 июня. Согласно новому заявлению ЕСПЧ (адресовано правительству Российской Федерации), независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем со здоровьем у Бекирова.

Соответствующие медицинские заключения должны также указывать, является ли медпомощь, которую на данный момент оказывают Бекирову, адекватной его проблемам со здоровьем, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.

16 июля Ладин сообщил, что врачи медико-санитарной части СИЗО не принимают лекарства, переданные Бекирову родственниками.

22 июля Ладин сообщил, что Бекиров не встает с постели из-за защемления нерва в позвоночнике.