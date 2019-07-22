У активиста Бекирова защемление нерва в позвоночнике, он не встает с постели - адвокат

Дочь Эдема Бекирова в очередной раз заявила, что врачи СИЗО не оказывают ему должной медпомощи.

Тяжелобольной активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали и с декабря 2018 года содержат в Симферопольском СИЗО, не встает с постели из-за защемления нерва в позвоночнике.

Об этом в Facebook сообщил адвокат политзаключенного Алексей Ладин.

"Пришёл сегодня к своему подзащитному Эдему Бекирову обсудить текущие вопросы по делу и узнать его самочувствие. Так вот, он не смог ко мне выйти из камеры в медсанчасти? потому что не встаёт с койки", - написал он.

Адвокат предполагает, что защемление нерва могло произойти под воздействием внешних факторов, в частности, условий содержания в медсанчасти СИЗО.

Дочь Бекирова на своей странице в Facebook в очередной раз заявила, что врачи СИЗО не оказывают ему должной медпомощи.

"Пока омбудсмены РФ и Крыма обещают посодействовать переводу папы под домашний арест, он медленно умирает в СИЗО... Папа испытывает сильные боли в спине, но ему не предоставляют нужную медпомощь. Мы в срочном порядке пытаемся передать ему обезболивающие препараты", - отметила дочь политзаключенного.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову. Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

10 июля ЕСПЧ принял новое решение по делу Бекирова, которым конкретизировал свое предыдущее решение от 11 июня. Согласно новому заявлению ЕСПЧ (адресовано правительству Российской Федерации), независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем со здоровьем у Бекирова.

Соответствующие медицинские заключения должны также указывать, является ли медпомощь, которую на данный момент оказывают Бекирову, адекватной его проблемам со здоровьем, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. Адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска здоровью Бекирова, как "очень высокий".