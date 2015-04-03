На ВНО зарегистрировались 300 тысяч абитуриентов, из которых более 19 тысяч из Донецкой и Луганской областей

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом, в частности, шла речь сегодня на совещании по межведомственной координации проведения ВНО 2015 года.

Отмечалось, что в 2015 году впервые за последние пять лет правительство в полном объеме профинансировало мероприятия, связанные с проведением ВНО.

В то же время, в этом году проведение тестов усложнено безопасностным компонентом, которому будет уделено специальное внимание не только на территориях, смежных с неподконтрольными украинской власти, но и во всех областях юга и востока.

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Речь идет об обеспечении возможностей сдать тесты для абитуриентов с временно оккупированных территорий, а именно: их перевозки, размещения вблизи пунктов тестирования, а также упрощения процедуры пересечения линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей для зарегистрированных участников ВНО и сопровождающих.

Правоохранительные ведомства будут осуществлять охрану пунктов тестирования, гарантирующие безопасность организованной перевозки детей, а также неприкосновенность материалов с заданиями, следить за прозрачностью оценивания.

«24 апреля у нас важный день: внешнее независимое оценивания по украинскому языку и литературе, которое в то же время является государственной итоговой аттестацией и в этот день фактически по всей территории Украины в тестировании будет принимать участие большое количество людей. Мы должны отработать в рабочем порядке гарантии защиты их жизни и здоровья», - подчеркнул на совещании вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко.

Ранее УНИАН сообщал, что для абитуриентов из Донбасса могут продлить регистрацию на участие в ВНО.