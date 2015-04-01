Для абитуриентов с Донбасса могут продлить регистрацию на участие в ВНО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

Он отметил, что на сегодня зарегистрировано 15 тыс. абитуриентов из Донецкой и Луганской областей для участия в последней сессии ВНО.

"Мы дали возможность тем, кто не успел зарегистрироваться на основную сессию, регистрироваться до 20 апреля. С 20 февраля до 20 апреля еще дополнительно зарегистрировались почти 4 тыс. абитуриентов... Но мы готовы, если возникнет такая необходимость и будут соответствующие запросы, рассматривать вопрос, и министром уже подписаны соответствующие изменения в календарный план проведения ВНО, еще раз продлить срок регистрации", - сказал Ликарчук.

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По его словам, этим могут воспользоваться также участники АТО, которые возвращаются из зоны боевых действий, если у них возникнет желание стать студентами и сдать ВНО.

"Мы готовы продолжить регистрацию, если будут запросы, до 20 мая", - сказал Ликарчук.