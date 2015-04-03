Выпускникам из Макеевки выдали дипломы Ростовского государственного университета (фото)

Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА), которая находится в Макеевке, получили дипломы магистров Ростовского государственного строительного университета.

Об этом сообщается на сайте так называемого "Совета министров и Народного совета ДНР".

Отмечается, что 18 выпускников - архитекторы и строители - получили дипломы "после защиты у совместной государственной комиссии".

Ректор вуза Евгений Горохов заявил, что часть защиты дипломов проходила в формате видеоконференции - профессора Ростовского университета общались со студентами по скайпу.

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"Совместная аккредитационная комиссия единогласно решила, что наши дети достойны получить дипломы российского вуза. Но самое главное, что мы получили не только российские дипломы, но и дипломы Донецкой Народной Республики, - заявил так называемый "министр образования и науки ДНР" Игорь Костенок. - Следующими будут получать дипломы выпускники других наших высших учебных заведений, а также выпускники профессионально-технических училищ"

Горохов также добавил, что еще 700 студентов ДонНАСА подали заявление на получение экстерном аналогичных дипломов.