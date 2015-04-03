Минобразования: дипломы вузов с оккупированных территорий недействительны

Об этом заявил заместитель директора департамента высшего образования Министерства образования и науки Николай Фоменко, сообщает радио "Свобода".

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"Нам уже стали присылать дипломы, которые там выдают. Этим они, видимо, хотели показать, что высшие учебные заведения работают. Впрочем, это не дипломы, а какие-то заметки следователя. Понятно, что такие дипломы ни в Украине, ни в Европе не будут признаваться", - подчеркнул Николай Фоменко.

По его словам, чтобы получить диплом государственного образца, студент должен перевестись в вуз, расположенный на материковой части Украины.

По данным министерства образования и науки, на сегодня с территорий востока Украины, подконтрольных боевикам, выехало не менее 60% студентов. Переводы в вузы на освобожденных территориях продолжаются.