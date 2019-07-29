Система адвокатских судов, как в Германии, - эффективный инструмент гарантии независимости адвокатуры - эксперт

Кроме того глава КДКА Киева оценил систему допуска к адвокатской профессии, действующую в Германии.

Система адвокатских судов, как в Германии, - эффективный инструмент гарантии независимости адвокатуры.

Об этом глава КДКА Киева Игорь Орлов заявил в Берлине, где на прошлой неделе с визитом пребывала делегация Национальной ассоциации адвокатов Украины, передает сайт НААУ.

Орлов отметил, что система адвокатских судов в Германии занимается вопросами нарушения профессиональной этики, и построена так, что является инструментом гарантии независимости адвокатуры.

Немецкая система, по мнению Игоря Орлова, эффективна и является достаточно интересным кейсом, из которого полезные идеи может почерпнуть и украинская адвокатура.

"Система адвокатских судов, как в Германии, - эффективный инструмент гарантии независимости адвокатуры", - отметил он.

Адвокат пояснил, как именно работает эта система.

Рассмотрением дисциплинарных дел касательно адвокатов занимаются адвокатские суды (суды первой инстанции). Они состоят из председателя и нескольких членов, назначаемых Управлением юстиции федеральной земли по согласованию с региональной адвокатской палатой. Работа в таких судах – общественная, а решения принимаются коллегиально.

Суды второй инстанции – адвокатская судебная палата, в состав которой входят как профессиональные судьи, так и адвокаты. Однако председателем в адвокатской судебной палате может быть только адвокат.

При Федеральном верховном суде Германии функционирует Сенат по делам адвокатов – высшая инстанция, занимающаяся чрезвычайным пересмотром дел первых двух инстанций. В состав Сената входят председатель Федерального верховного суда, два члена этого суда и два адвоката в качестве заседателей. Кандидатуры адвокатов предлагает Федеральная палата адвокатов – орган самоуправления.

Кроме того глава КДКА Киева оценил систему допуска к адвокатской профессии, действующую в Германии.

"Единый двухуровневый экзамен для доступа к профессии юриста, вопрос стажировки в государственных органах и адвокатских объединениях – хороший пример формирования совместного правовосприятия будущими адвокатами, судьями и прокурорами", - прокомментировал Орлов.

Он также отметил, что система стажировки и допуска к профессии адвоката, как в Германии, считается одной из наиболее эффективных в Европе. Схожий подход к процессу стажировки и повышению квалификации адвокатов уже взяли на вооружение и в украинском адвокатском сообществе.

Как сообщали СМИ, делегация НААУ пребывала в Германии с визитом 22-23 июля 2019 года. Как рассказал Валентин Гвоздий, первый заместитель главы НААУ, САУ, в Германии представители адвокатского сообщества принимают участие в разработке нормативного регулирования еще на стадии формирования идеи, и подобный подход стоило бы внедрить и в Украине.

В то же время глава Совета адвокатов Киева Петр Рябенко отметил, что украинскому адвокатскому сообществу будет полезно также внедрение идеи страхования адвокатской деятельности. Это, по его мнению, поможет упорядочить рынок адвокатских услуг.