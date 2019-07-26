Страхование адвокатской деятельности, как в Германии, упорядочит рынок адвокатских услуг - эксперт

Германия оказывает весомую поддержку в реформировании украинской адвокатуры.

Страхование адвокатской деятельности, как в Германии, упорядочит рынок адвокатских услуг.

Об этом председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявил в Берлине, где сейчас находится с визитом делегация Национальной ассоциации Украины, сообщает сайт НААУ.

По словам Петра Рябенко, в Германии страхование профессиональной ответственности адвокатов – это гарантия качества предоставленных ими услуг, а страхование вероятных юридических расходов – инструмент для упорядочивания, собственно, рынка юридических услуг.

“И эта модель – удачный кейс, который может взять на вооружение украинское адвокатское сообщество, ведь он будет способствовать повышению имиджа адвокатской профессии”, - подчеркнул председатель Рябенко.

“В целом мы почерпнули множество интересных идей от немецких коллег по организации адвокатского самоуправления. Палата адвокатов Берлина является одной из крупнейших палат Германии и насчитывает почти 15 тысяч адвокатов”, - сказал Петр Рябенко.

В общем, со слов председателя Рам, Германия оказывает весомую поддержку в реформировании украинской адвокатуры. Опыт Федеральной палаты адвокатов Германии, членами которой являются 165 тысяч адвокатов, интересный для украинской адвокатуры и НААУ продолжает сотрудничать с немецкими коллегами в направлении обмена опытом.

Напомним, вчера заместитель председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий рассказал, что специальные представители Федеральной палаты в Брюсселе отстаивают интересы адвокатского сообщества, принимая участие в разработке нормативного регулирования еще на стадии формирования идей. По его мнению, если бы за примером немецких коллег они имели своих представителей в законодательном органе, практики подготовки проектов без участия профессионального адвокатского объединения, как в случае со скандальным 9055 – не было бы.