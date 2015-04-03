Через полвека число мусульман и христиан в мире сравняется

Такие прогнозы содержатся в докладе американского исследовательского центра Pew, передает Русская служба Би-би-си.

Пока христианство остается ведущей мировой религией с точки зрения числа ее приверженцев, однако, согласно прогнозу Pew, к 2050 году число христиан вырастет на 35% и достигнет 2,92 млрд человек.

В то время как мусульманское население планеты вырастет на 73%, к 2050 году приверженцев ислама будет насчитываться 2,76 млрд человек. К этому времени мусульмане составят 10% населения Европы.

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Доля же людей, придерживающихся атеистических взглядов, через 35 лет уменьшится, говорится в докладе, хотя число атеистов несколько вырастет в США, Франции и некоторых других странах.