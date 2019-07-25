В оккупированном Крыму произошло ЧП с пассажирским самолетом

На борту пассажирского лайнера авиакомпании Red Wings находились 134 пассажира.

Пассажирский самолет Red Wings, следовавший из оккупированного Симферополя в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета.

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Лайнер совершил вынужденную посадку по технической причине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиационной отрасли.

РосСМИ сообщают, что самолет вылетел с неубранным шасси, поэтому командир принял решение вернуться в воздушную гавань. Самолет выработал топливо и благополучно приземлился.

На борту пассажирского лайнера авиакомпании Red Wings находились 134 пассажира, в том числе 16 детей.

На месте работали спасатели, которые обработали посадочную полосу специальной пеной, чтобы не возникла искра при посадке из-за возможной деформации шасси.

Напомним, 19 июля 178 пассажиров рейса «Москва-Ереван» в аэропорту "Шереметьево" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.