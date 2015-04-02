В прямом эфире российского канала эксперт шокировала ведущего правдой о Крыме

Профессор МГУ, доктор наук Наталья Зубаревич в эфире телеканала "РБК" довольно пессимистично и жестко прокомментировала перспективу экономического развития оккупированного полуострова и заявила, что, как минимум до 2020 года экономических изменений в лучшую сторону не будет.

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Доктор наук отметила, что Крым является наиболее дотационным регионом для РФ.

Очевидно, что ведущий программы не ожидал такого поворота событий, поэтому такой комментарий откровенно ошарашил его. Выражение лица ведущего стало очень озадаченным. Через некоторое время, не найдя что сказать, он попросил рекламную паузу.