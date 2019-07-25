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В сети разгорелись споры вокруг поступка воина ВСУ в маршрутке

12:44, 25 июля 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист и блогер Тим Златкин.

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"Сейчас на Дарнице в маршрутке пацан передал 16 грн за проезд. Рядом его девушка возмутилась: - Почему не 8? У тебя же УБД! Он цыкнул на неё, и оба молча отвернулись. Я долго наблюдал за ним, как он смотрит вниз и прячет взгляд от посторонних. Так глаза и не поднял. День, когда нам стыдно, настал", – рассказал журналист.

Мнения о произошедшем в маршрутке с воином разделились: одни не поняли его поступка, другие же выразили уважение, а третьи объяснили ситуацию нежеланием бойца провоцировать ссору.

"Я в маршрутках никогда не показываю. Нет, не стыдно. Просто не хочу ругаться", "Не стыдно. Я тоже в маршрутке оплачиваю", "Дожили... стыдно перед пацанами", "С какой стати опускать глаза?! Люди это заслужили!" – пишут в сети.

Ранее водитель маршрутки в Днепре не захотел везти участника боевых действий АТО Дениса Демченко по льготному удостоверению.

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Теги: #Киев#ВСУ#маршруткапогода в Киеве