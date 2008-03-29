В Севастополе горела крыша Дома офицеров Черноморского флота России

Вчера вечером в центре Севастополя на протяжении приблизительно двух часов горела крыша Дом офицеров Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, официальной информации о причинах возникновения пожара на данный момент еще нет, однако местные СМИ сообщают, что вчера днем на крыше работали строители, которые вроде бы разогревали рубероид ил битум с помощью газовой горелки, что и могло стать причиной возгорания.

В связи с тушением пожара движение по улице Ленина почти на один час было приостановлено, а сам Дом офицеров был окружен сотрудниками милиции.

По предварительным данным, значительный ущерб зданию вследствие пожара не нанесен.