”Веселад” продемонстрировал класс в Австрии

В австрийском городе Зеебоден (Федеральная земля Каринтия) проходит международный фестиваль детского танца.

Как передает корреспондент УНИАН, в нем принимают участие танцевальные коллективы из Украины, Франции, Австрии, Хорватии, Болгарии и других стран.

Украина представлена образцовым детским хореографическим ансамблем «Веселад» под руководством Виталия ГУСОВСКОГО и заслуженной артистки Украины Ларисы ГУСОВСКОЙ.

В день открытия фестиваля на центральной площади города после начала выступления «Веселада» из-за обесточивания площади выключилась фонограмма. Однако участники ансамбля завершили выступление без музыкального сопровождения, чем вызывали продолжительные овации публики.

Как сказала УНИАН руководитель оргкомитета фестиваля Эдда ХОЛЬЗЕР, такое произошло впервые, и все были убеждены, что украинские танцоры прервут выступление. Однако они доказали свое высокое профессиональное мастерство, несмотря на юный возраст, отметила Э.ХОЛЬЗЕР.

Фестиваль продлится до 19 июля. Он проводится в тринадцатый раз. «Веселад» будет выступать на центральных концертных площадках.