”Веселад” продемонстрировал класс в Австрии
Дети не растерялись в экстремальной ситуации
В австрийском городе Зеебоден (Федеральная земля Каринтия) проходит международный фестиваль детского танца.
Как передает корреспондент УНИАН, в нем принимают участие танцевальные коллективы из Украины, Франции, Австрии, Хорватии, Болгарии и других стран.
Украина представлена образцовым детским хореографическим ансамблем «Веселад» под руководством Виталия ГУСОВСКОГО и заслуженной артистки Украины Ларисы ГУСОВСКОЙ.
В день открытия фестиваля на центральной площади города после начала выступления «Веселада» из-за обесточивания площади выключилась фонограмма. Однако участники ансамбля завершили выступление без музыкального сопровождения, чем вызывали продолжительные овации публики.
Как сказала УНИАН руководитель оргкомитета фестиваля Эдда ХОЛЬЗЕР, такое произошло впервые, и все были убеждены, что украинские танцоры прервут выступление. Однако они доказали свое высокое профессиональное мастерство, несмотря на юный возраст, отметила Э.ХОЛЬЗЕР.
Фестиваль продлится до 19 июля. Он проводится в тринадцатый раз. «Веселад» будет выступать на центральных концертных площадках.