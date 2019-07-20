"Не дождалась наказания убийц мужа": умерла жена героя Небесной Сотни (фото)
10:42, 20 июля 2019Общество
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Женщина долгое время боролась с раком и умерла из-за болезни.
Умерла жена героя Небесной Сотни Ирина Сердюк / фото facebook.com/bodnar.ua
Умерла Ирина Сердюк - жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка, который был убит на Крепостном переулке во время Революции Достоинства в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Алина Бондарь.
"Ушла к своему мужу, так и не дождавшись наказания его убийц. Вместе по жизни. Вместе на Майдане. Вместе в вечности... Это очень болит", - говорится в сообщении.
Игорь Сердюк / фото facebook.com/bodnar.ua
Женщина долгое время боролась с раком и умерла из-за болезни. Прощание с Ириной состоится 22 июля.
Как сообщал УНИАН, стали известны имена погибших 19 ноября на Донбассе бойцов.
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