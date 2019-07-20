"Не дождалась наказания убийц мужа": умерла жена героя Небесной Сотни (фото)

Женщина долгое время боролась с раком и умерла из-за болезни.

Умерла Ирина Сердюк - жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка, который был убит на Крепостном переулке во время Революции Достоинства в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Алина Бондарь.

"Ушла к своему мужу, так и не дождавшись наказания его убийц. Вместе по жизни. Вместе на Майдане. Вместе в вечности... Это очень болит", - говорится в сообщении.

Женщина долгое время боролась с раком и умерла из-за болезни. Прощание с Ириной состоится 22 июля.

Как сообщал УНИАН, стали известны имена погибших 19 ноября на Донбассе бойцов.