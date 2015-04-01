ГСО взяла под охрану морские и речные порты Украины

С апреля 2015 года за общественным порядком портов в Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях будут следить правоохранители Государственной службы охраны при МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГСО.

Как отмечается в сообщении, по инициативе Кабинета министров Украины, а также согласно поручению руководства МВД, письму государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», Плану совместных мер Министерства внутренних дел Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 11 марта 2015 года по усилению охраны и обороны стратегических объектов транспортной инфраструктуры, торговые морские и речные порты Украины будут охраняться Государственной службой охраны.

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«Недавно министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявил о том, что охрана всего периметра портов Украины в дальнейшем будет осуществляться только Государственной службой охраны. Так, уже сегодня морские и речные порты в Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях уже находятся под охраной работников ГСО», - сообщил начальник Департамента Государственной службы охраны при МВД Украины генерал-майор милиции Сергей Будник.

Соответствующие договоры на милицейскую охрану портов были заключены в Одесской области с руководством портов Одессы, Ильичевска, Белгород-Днестровска, Измаила, Рени и Южного, в Херсонской области госохранники обеспечивают охрану Херсонского морского торгового порта, в Николаевской области - объектов и прилегающей территории Николаевского морского торгового порта и в Запорожской области - Бердянского морского торгового порта.

В частности, правоохранители будут охранять морские и речные порты от диверсий, терактов, контрабанды и незаконного проникновения на объекты. Кроме того, милиционеры вместе с портовиками будут досматривать грузы и проверять документацию кораблей, говорится в сообщении.