Морпехи и авиаторы ВМС приняли меры по усилению охраны и обороны одного из пунктов базирования

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Целью мероприятий, к которым также привлекались экипажи кораблей и судов, было усовершенствование взаимодействия между определенными подразделениями, повышение летной, десантной выучки, тактической подготовки личного состава в ходе выполнения задач по усилению охраны и обороны пункта базирования. Читайте такжеНа Одесчине продолжаются совместные учения подразделений ВМС ВСУ и батальонов территориальной обороны

По оценке представителя управления войск береговой обороны ВМС ВС Украины, четкие и тактически грамотные действия морских пехотинцев и морских авиаторов позволили дать решительный отпор попыткам проникновения в места стоянки кораблей и судов.

Мероприятия по усилению охраны и обороны будут проводиться и в других пунктах базирования флота.