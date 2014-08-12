Морпехи и авиаторы ВМС приняли меры по усилению охраны и обороны одного из пунктов базирования

16:39, 12 августа 2014
Армия
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Личный состав подразделений морской пехоты совместно с морской авиацией Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины отработал вопрос усиления охраны и обороны одного из пунктов базирования флота и отпора нападению «незаконных вооруженных формирований». 

Береговая охрана, катер, корабль / wikipedia.org

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Целью мероприятий, к которым также привлекались экипажи кораблей и судов, было усовершенствование взаимодействия между определенными подразделениями, повышение летной, десантной выучки, тактической подготовки личного состава в ходе выполнения задач по усилению охраны и обороны пункта базирования. Читайте такжеНа Одесчине продолжаются совместные учения подразделений ВМС ВСУ и батальонов территориальной обороны

По оценке представителя управления войск береговой обороны ВМС ВС Украины, четкие и тактически грамотные действия морских пехотинцев и морских авиаторов позволили дать решительный отпор попыткам проникновения в места стоянки кораблей и судов.

Мероприятия по усилению охраны и обороны будут проводиться и в других пунктах базирования флота.

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