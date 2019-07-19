Вышинского оставили под стражей до 19 сентября (фоторепортаж)

Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему главному редактору «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинскому, которого подозревают в государственной измене, еще на 60 суток - до 19 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма.

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Как сказал журналистам по завершению заседания начальник управления прокуратуры АРК Евгений Комаровский, стороной обвинения был приведен ряд обоснованных рисков: Вышинский может покинуть территорию Украины, влиять на свидетелей и совершать другие противоправные действия, которые могут повредить установлению истины по делу.

Кроме того, суд сегодня установил объем доказательств, которые будут исследоваться в последующих судебных заседаниях.

Сначала будут исследованы доказательства стороны обвинения, а именно будут допрошены свидетели, исследованы документы, вещественные доказательства, затем суд начнет исследовать доказательства защиты - допросы свидетелей и изучение документов.

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Также прокурор добавил, что со стороны обвинения было около 10 свидетелей, а со стороны адвокатов - 5-7.

Вместе с тем Комаровский заявил, что не может комментировать возможность обмена Вышинского на кого-либо из украинских политзаключенных, поскольку этот вопрос лежит вне плоскости уголовного процессуального процесса.

Следующее заседание по этому делу начнется 16 сентября.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

3 июля заседание Подольского райсуда Киева в деле Вышинского было перенесено на 15 июля в связи с неготовностью прокуроров слушать дело. В комментарии УНИАН один из адвокатов Вышинского Андрей Доманский заявил, что защитники намерены просить суд об изменении меры пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.

Справка УНИАН. 25 июня Конституционный суд разрешил смягчать меры пресечения лицам, которые содержатся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме или преступлениях против основ национальной безопасности.