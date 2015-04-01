СБУ предотвратила теракт на Приднепровской железной дороге

В Днепропетровской области СБУ совместно с милицией предупредила совершение диверсии на Приднепровской железной дороге.

31 марта правоохранители обнаружили установленное диверсантами самодельное взрывное устройство на железнодорожном перегоне «Новомосковск-Самаровка», сообщает пресс-служба СБУ. Читайте такжеВ Харькове террористы подорвали железнодорожные пути под поездом "Злоумышленники разместили тротиловую шашку с боевым задором под рельсами железнодорожного пути, по которому вскоре должен был проследовать пассажирский поезд", - сказано в сообщении. Самодельное взрывное устройство обезвредили. В СБУ устанавливают лиц, которые готовили преступление. Ранее УНИАН сообщал, что СБУ помешала боевикам взорвать школу на Луганщине.

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