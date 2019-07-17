Юрия Луценко поблагодарили за личный контроль над делом в отношении убытков более 200 миллионов, вызванных нардепом Скуратовским

Трудовой коллектив ЧАО “Украинская инновационная компания” от имени Председателя правления Ильюченко Аллы Николаевны выразил признательность Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко за то, что он взял под свой личный контроль резонансное дело на 202,5 миллионов гривен, к которому причастен нардеп Скуратовский.

Об этом говорится в обращении коллектива ЗАО "Укр/Ин/Ком" (прежнее название ПАО "Укринбанк").

В обращении напомнили, что ЧАО "Укр/Ин/Ком" понесло убытки в размере 202,5 миллионов гривен. Произошло это из-за вероятных финансовых махинаций вокруг ООО "Укрполискорм", владельцем которой является супруга нардепа Сергея Скуратовского Людмила. ООО "Укрполискорм" получила ипотечный кредит от ЧАО "Укринбанк" в размере 159 500 000 гривен, а поручителем выступил лично Сергей Скуратовский.

ООО "Укрполискорм" является застройщиком ЖК "София Киевская". В то же время генеральным подрядчиком данного строительства выступила компания "Вектор XXI", единственным участником которой долгое время был сам Сергей Скуратовский.

В июне 2017 года, суд признал ООО "Укрполискорм" банкротом. Дело о банкротстве длилось меньше месяца. В результате, вероятно “фиктивного” банкротства ООО "Укрполискорм", ЧАО "Укринбанк" не смог вернуть выданный ранее кредит. С учетом фактора стоимости денег во времени и штрафных санкций, фактическая сумма задолженности по двум кредитам составляет, на сегодня, около 0,5 миллиарда гривен

Как поясняется в обращении трудового коллектива, в октябре 2018 года на основании обращения ЧАО "Укр/Ин/Ком" следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц ООО "Укрполискорм", которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели имуществом в особо крупном размере. Но почти сразу после этого, по инициативе заместителя действующего на то время Генпрокурора следователи, вместо расследования дела по "Укрполискорм" начали расследование против ЧАО "Укр/Ин/Ком" .

«Соответствующие предусмотренные действия следователей в досудебном расследовании и необоснованные действия заместителя Генпрокурора, привели к тому, что активы ООО "Укрполискорм" стоимостью 500 млн. гривен были переданы в управление АРМА и реализованы лишь за 16,5 млн. гривен ООО "ФК ГОРИЗОНТ", в отношении которого прокуратура города Киева осуществляет досудебное расследование по факту нанесения материального ущерба интересам государству в размере почти 146 млн. гривен», - напоминается в обращении.

В ЧАО "Укр/Ин/Ком" (прежнее название ПАО "Укринбанк") надеются, что теперь, после того, как дело взял под личный контроль генпрокурор Юрий Луценко, при условии полного и беспристрастного расследования будет принято объективное процессуальное решение.