Как только "скифское золото" вернут Украине, коллекцию представят украинской и мировой общественности - Нищук

Суд должен объявить решение по делу 11 июня.

Как только экспонаты выставки «Крым - золотой остров в Черном море" или "Скифское золото" вернут из Нидерландов в Украину, она будет представлена украинской и мировой общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Украины Евгений Нищук заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Наша позиция в суде была четкая, она основывается на конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции ... Мы принципиально не отходили от этой позиции и не пойдем на уступки и будем бороться до конца", - отметил Нищук.

Он сообщил, что разговаривал с министром искусства, наследия и туризма Великобритании Майклом Эллисом, который заявил, что все лучшие британские выставочные площадки открыты для "скифского золота".

Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко отметила, что адвокаты, представлявшие крымские музеи, апеллировали сомнительными фактами и опирались на Конституцию АРК Крым, которая была принята еще до принятия Конституции Украины. Кроме того, одной из причин, по которым "скифское золото" не должны возвращать Украине, российские адвокаты называли высокий уровень коррупции в нашей стране.

Фоменко также напомнила, что Украина должна выплатить 110 тыс. евро за хранение ценностей амстердамскому музею Алларда Пирсона.

Как отметил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, эта сумма должна быть уплачена после окончательного решения суда. Он также добавил, что эта апелляция не является последней инстанцией, ведь проигравшая сторона имеет право подать кассацию в Верховный суд Нидерландов.

В свою очередь, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар подчеркнула, что Россия всегда исповедовала воровскую философию, поэтому если бы ценности вернулись в Крым, они бы вряд ли там остались.

Как сообщал УНИАН, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция «скифского золота» из крымских музеев должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайский историко-культурный заповедник, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море».

Читайте такжеАпелляционный суд Амстердама сегодня рассмотрит дело о "скифском золоте"

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, которое завершилось 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Представительство и защита интересов Украины в суде осуществляла юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders N.V.

11 марта 2019 года состоялось заседание Апелляционного суда Амстердама по иску государства Украина к Музею Алларда Пирсона - археологическому музею Амстердамского университета (Королевство Нидерландов) о возвращении в Украину экспонатов выставки «Крым - золотой остров в Черном море" или "Скифское золото".

Апелляционный суд должен объявить решение по делу 11 июня.