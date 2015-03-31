Четвертая волна мобилизации выполнена на 77% - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.

"Из запаса уже призвано более 77% от запланированного количества военнообязанных. Каждый восьмой является добровольцем. Также более чем наполовину выполнен план призыва техники из народного хозяйства", - сказал Мазепа.

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В то же время он констатировал, что проблемой является низкий процент наличия военнообязанных по месту жительства. "Это, во-первых, вызвано сезонными миграционными процессами, а во-вторых, это пренебрежение многими гражданами правил пребывания на военном учете", - отметил Мазепа.