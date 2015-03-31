Определены два лучших дизайна машин новой патрульной службы (фото)

По результатам голосования победителем признан дизайн №4 (на фото сверху). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На втором месте – дизайн №6.

В течение прошлой недели граждане имели возможность голосовать на сайте МВД и в социальных сетях за тот образец оформления патрульного автомобиля, который им понравился больше всего. В опросе приняли участие почти 34,5 тыс. респондентов.

Окончательный вариант выберет созданная при МВД рабочая группа. В ее состав вошли эксперты по вопросам графического оформления. Кроме того, в состав группы войдут представители нескольких подразделений МВД - Государственного научно-исследовательского института, Центра безопасности дорожного движения.

Читайте такжеЗа два дня заявки на вступление в новую патрульную полицию Киева подали 11 тысяч человек

Члены рабочей группы планируют создать дизайн патрульного автомобиля на основе дизайнов-победителей. Сообщается, что при создании графической схемы учтут такие нюансы, как цветовая гамма, удобство чтения шрифтов и тому подобное.