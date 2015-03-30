Убийца офицера СБУ арестован на 2 месяца - Лубкивский

Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, пишет Украинская правда.

По словам Лубкивского соответствующее решение было принято судом в субботу, 28 марта.

"Сейчас осуществляются следственно-процессуальные действия, после чего дело перейдет в суд. И собственно суд расставит все точки над "и", какую роль в этой истории играл каждый из ее участников", - отметил советник СБУ.

При этом Лубкивский подчеркнул, что "в этой истории нет никакой политики, это чистый криминал".

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"Мы настаиваем на том, чтобы сам суд и его течение было открытым для общественности и люди могли видеть - и свидетельство, и участников этого процесса", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта в Волновахе. По подозрению в убийстве были задержаны 11 человек.