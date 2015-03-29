Во Львове горела многоэтажка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 29 марта в 07:54 к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 9-м этаже 10-этажного жилого дома по улице Роксоляны, 59 в Львове.

Как отмечается в сообщении, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание вследствие перегрузки электросети.

Горение сопровождалось сильным задымлением, поэтому спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Огнеборцы эвакуировали из высших этажей дома жителей, чтобы гарантировать их безопасность.

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Спасатели в составе двух звеньев газодымозащитной службы полностью ликвидировали пожар. Огнем уничтожено вещи домашнего обихода, повреждены стены и потолок на площади 30 кв.м в квартире, где произошел пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили УНИАН жители дома, в квартире на момент пожара находилась женщина - хозяйка квартиры с двумя маленькими детьми. Квартира практически полностью выгорела.