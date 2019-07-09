Швеция депортирует украинку, пережившую смертельный теракт в Стокгольме

39-летняя Ирина Заманова и ее дочь должны покинуть страну в течение четырех недель.

Украинку Ирину Заманову, потерявшую правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, могут депортировать из Швеции.

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Об этом сообщает The Local, ссылаясь на адвоката Замановой. Отмечается, что 39-летняя украинка находилась в Швеции как турист, когда произошел теракт. Она была одной из 10 пострадавших, врачи были вынуждены ампутировать ей ногу.

Атаку устроил выходец из Узбекистана, сторонник террористической организации «ИГ». Террорист угнал грузовик и въехал на нем в пешеходов на одной из улиц Стокгольма. В дальнейшем его приговорили к пожизненному заключению.

Изначально Замановой предоставили временный вид на жительство, поскольку она свидетельствовала в суде против террориста. Поскольку срок действия этого разрешения истек, она подала запрос на постоянное проживание в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».

Эта формулировка присутствует в миграционном законодательстве Швеции, но применяется редко.

Ее заявку отклонила Миграционная служба Швеции, а затем и Шведский миграционный суд, когда украинка подала апелляцию. Заманова обратилась в Высший суд Швеции по вопросам миграции – Апелляционный миграционный суд.

Адвокат Замановой сообщил, что суд решил не рассматривать ее дело. Это означает, что решение Шведского миграционного суда остается в силе. Фактически, оно означает, что украинка и ее 14-летняя дочь должны покинуть Швецию в течение четырех недель.

Как сообщал УНИАН, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов 7 апреля 2017 года угнал грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибло пять человек и десять получили ранения. В июне этого года Акилова приговорили к пожизненному заключению.