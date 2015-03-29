В Харькове сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов (фоторепортаж)
05:13, 29 марта 2015Общество
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28 марта в Харькове сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов.
В Харькове ветер срывает крыши с домов / twitter.com/itsector
Из-за сильного ветра, несколько домов на Холодной Горе, Салтовке и проспекте Гагарина остались без электроэнергии, сообщает IT Sector.
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Также сообщается, что в центре, на площади Павловской, с крыши одного из домов ветер сорвал большой кусок металла, который пролетел несколько метров и упал на клумбу, повредив один из флагштоков.
Ранее УНИАН сообщал, что на выходных в Украину придет резкое похолодание с температурой 0 градусов и дождями.
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