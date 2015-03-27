На выходных в Украину придет резкое похолодание с температурой 0 градусов и дождями
В субботу и воскресенье, 28-29 марта, циклон с Балкан и его атмосферные фронты приблизятся к Украине и обусловят ухудшение погоды: дожди, снег и похолодание.
В Украине температура воздуха постепенно снизится от 10-15 градусов тепла до 2-7 градусов тепла, а в воскресенье на северо-востоке даже днем она будет колебаться в пределах 0-5 тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем 28 марта 8-14 градусов тепла, 29 марта 3-10 тепла.
В северных областях ожидается влажная погода, дожди, в воскресенье с мокрым снегом. 28 марта на Сумщине - без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем в субботу 10-15 тепла, в воскресенье 0-7 градусов тепла.
В центральной части ожидаются дожди, 29 марта с мокрым снегом, 28 марта в Днепропетровской области будет сухо. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем а субботу 12-17 тепла, в воскресенье 5-12 градусов тепла.
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В восточных областях 28 марта - без осадков, 29 марта дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-6 тепла, днем в субботу 7-13 тепла, в воскресенье 0-6 тепла, местами до 1 мороза.
В южной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 2-8 тепла, днем 7-12 градусов тепла.
В Киеве 28 марта облачно, но без осадков, 29-го пройдут дожди. Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла, днем в субботу 11-13 градусов тепла, в воскресенье похолодает до 4-7 тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.