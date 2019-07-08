Украина экстрадировала гражданина Чехии, подозреваемого в хищении почти миллиона крон

Злоумышленника задержали в Житомире.

Украина экстрадировала гражданина Чехии, которого подозревают в хищении почти 1 млн крон.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, фактическая передача правонарушителя представителям компетентных органов Чехии состоялась в Международном аэропорту «Борисполь» 5 июля.

Гражданин Чехии был объявлен правоохранительными органами данного государства в розыск в связи с расследованием уголовного производства относительно хищением им почти 1 млн чешских крон.

Злоумышленника задержали в Житомире.