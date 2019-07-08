Украина экстрадировала гражданина Чехии, подозреваемого в хищении почти миллиона крон
22:49, 08 июля 2019Общество
21 0
Злоумышленника задержали в Житомире.
Задержанного подозревают в хищении почти 1 млн чешских крон / фото УНИАН
Украина экстрадировала гражданина Чехии, которого подозревают в хищении почти 1 млн крон.
Читайте такжеУбийство 5-летней девочки на Житомирщине: суд арестовал мать ребенка
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, фактическая передача правонарушителя представителям компетентных органов Чехии состоялась в Международном аэропорту «Борисполь» 5 июля.
Гражданин Чехии был объявлен правоохранительными органами данного государства в розыск в связи с расследованием уголовного производства относительно хищением им почти 1 млн чешских крон.
Злоумышленника задержали в Житомире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter