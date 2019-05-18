В Житомире акцию «Кто заказал Катю Гандзюк?» провели возле памятника героям Небесной Сотни (фото)

Участники акции возле памятника героям Небесной Сотни объявили требования к новому президенту: прекратить террор против гражданского общества и наказать виновных в убийстве Гандзюк и других активистов, которые пострадали как в Украине, так и в Житомире.

В Житомире участники акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» провели ее возле памятника героям Небесной Сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась на площади Королева.

Ее участники - общественные активисты, молодежь житомирского Евромайдана, студенты, местные члены украинской праворадикальной общественной организации С14 (Сич) — держали в руках большие листы бумаги с буквами, сложенные в надпись “Житомир спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?”.

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Участники акции возле памятника героям Небесной Сотни объявили требования к новому президенту: прекратить террор против гражданского общества и наказать виновных в убийстве Гандзюк и других активистов, которые пострадали как в Украине, так и в Житомире. После выступлений через громкоговоритель участники акции скандировали: “Кто заказал Катю Гандзюк?”, а потом зажгли файера. На месте также присутствовали несколько правоохранителей. Завершилось мероприятие исполнением Государственного гимна Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

Друзья Гандзюк и адвокаты составили список, согласно которому с 2017 года в Украине было совершено нападения на 55 активистов, четверо из которых погибли. Все эти преступления остаются не раскрытыми.